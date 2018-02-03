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| | World of Warcraft продает новое дополнение

World of Warcraft продает новое дополнение

Вчера, 20:30
Новое обновление World of Warcraft получило название «Битва за Азерот». Стартовали предзаказы дополнения. «Битва за Азерот» будет требовательнее к ресурсам ПК, поэтому скорее всего можно будет рассчитывать на улучшенное качество графики в игре.

World of Warcraft продает новое дополнение

 

Создатели обновления выпустят две версии: Delux и стандартная. В первой покупатели получат питомцев и транспорт. Так для Delux придумали различные подарки от Blizzard. Летом этого года можно будет наблюдать выход дополнения, а уже 21 сентября разработчики выпустят саму игру.

World Of Warcraft переводится как «мир военного ремесла». Игры серии WoW были выпущены в конце 90-х и в начале 2000-х, именно тогда геймеры интересовались легендарной стратегией. Сейчас аналогичной игрой стала всем известная онлайн-игра Dota 2 от компании Steam.
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