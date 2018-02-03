В США в продажу поступила бюджетная версия ноутбука Surface Laptop от Microsoft

Корпорация Microsoft 2 февраля вывела на рынок упрошенную модель ноутбука Surface Laptop. На данный момент цена лэптопа составляет без малого восемьсот долларов.

Дарья Светозарова

Устройство функционирует на базе процессора Core m3 от Intel. Память Surface Laptop – 4 гигабайтами оперативной памяти и твердотельным накопителем на 128 «гектар». Благодаря таким ТТХ модель более простая, за счет чего и цена умеренная. Тем не менее, производительность такого ноутбуке значительно меньше, по сравнению с продвинутой моделью за 999 долларов. Отмечается, что бюджетная версия выходит только в одном цветовом решении – все облегченные Surface Laptop будут серыми.Аналитики уверяют, что корпорация сделала неожиданный ход, который может оправдаться. Примечательно, что даже при поднятии цен на ряд устройств от Microsoft, продажи ноутбука могут вырасти. В России этот лэптоп не продается, но можно оформить заказ через интернет-магазины.