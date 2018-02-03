В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В США в продажу поступила бюджетная версия ноутбука Surface Laptop от Microsoft

В США в продажу поступила бюджетная версия ноутбука Surface Laptop от Microsoft

Вчера, 18:21
Корпорация Microsoft 2 февраля вывела на рынок упрошенную модель ноутбука Surface Laptop. На данный момент цена лэптопа составляет без малого восемьсот долларов.

В США в продажу поступила бюджетная версия ноутбука Surface Laptop от Microsoft

 

Устройство функционирует на базе процессора Core m3 от Intel. Память Surface Laptop – 4 гигабайтами оперативной памяти и твердотельным накопителем на 128 «гектар». Благодаря таким ТТХ модель более простая, за счет чего и цена умеренная. Тем не менее, производительность такого ноутбуке значительно меньше, по сравнению с продвинутой моделью за 999 долларов. Отмечается, что бюджетная версия выходит только в одном цветовом решении – все облегченные Surface Laptop будут серыми.

Аналитики уверяют, что корпорация сделала неожиданный ход, который может оправдаться. Примечательно, что даже при поднятии цен на ряд устройств от Microsoft, продажи ноутбука могут вырасти. В России этот лэптоп не продается, но можно оформить заказ через интернет-магазины.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Microsoft Surface Laptop и Pro появились в международной продаже‍
Microsoft Surface Laptop и Pro появились в международной продаже‍

Представители компании Microsoft объявили о старте реализации по всему миру своих лептопов Microsoft Surface Laptop и Pro. Компания сообщила об этом в своем

Chuwi SurBook оказался вдвое дешевле Microsoft Surface Pro
Chuwi SurBook оказался вдвое дешевле Microsoft Surface Pro

Аналог планшета-ноутбука Microsoft Surface Pro презентовала в Шанхае компания Chuwi. Новый гаджет SurBook можно купить за 300 американских долларов.

В Сеть попали первые изображения Surface Laptop от Microsoft
В Сеть попали первые изображения Surface Laptop от Microsoft

Завтра Microsoft объявит о выпуске Surface Laptop на своем мероприятии в Нью-Йорке. Пользователь Twitter WalkingCat поделился несколькими изображениями того,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости