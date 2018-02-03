Хакеры научились управлять «умными» секс-игрушками

Журналисты издания International Business Time сообщили о том, что хакеры научились взламывать «интеллектуальные» секс-игрушки. В результате 50-100 тысяч пользователей находятся в потенциальной опасности.

Домбровский Сергей

Компьютерные гении заставляют «умных» секс-кукол делать то, что они им приказывают посредством программ. Мнение юзеров при этом игнорируется. По словам экспертов, хакеры могут даже физически нанести вред пользователю с помощью своей технологической секс-рабыни. Подобно вирусам в ПК, которые внедряются в процессы, происходящие внутри машины и заставляющие программы выполнять противоречивые действия, уязвимость кукол может завершиться настоящей трагедией для пользователей.Специалисты рекомендуют юзерам с предельной осторожностью относиться к развитию техники. Роботизированные комплексы способствуют развитию общества, но если внедрить в них вредоносные приложения, то эффект будет обратным.