Колонка Apple HomePod оказалась несовместимой с Android-смартфонами

Представители американской компании Apple официально заявили, что колонка HomePod, которая поступит в продажу 9 февраля этого года несовместима с Android-смартфонами. Данная информация разочаровала владельцев подписки на сервис Apple Music.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, прослушивание композиций с помощью HomePod возможно только при наличии iPhone, iPod Touch и прочих устройств, поддерживающих технологию AirPay. Владельцы гаджетов, управляемых ОС Android лишены возможности пользоваться передовой колонкой. Юзеры в социальных сетях высказывают свое негодование по этому поводу. Многие недовольные критикуют существующее положение вещей. Пользователи вспомнили историю Bluetooth, когда продукция корпорации Apple не передавала данные на девайсы сторонних разработчиков по этому протоколу.На данный момент ситуация схожая. HomePod имеет в своем составе Bluetooth 5.0, но совместима лишь с устройствами, поддерживающими технологию AirPay. Больше остальных возмущаются обладатели подписки на сервис Apple Music.