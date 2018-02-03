Популярность Windows 10 стала самой популярной ОС во всем мире

Согласно обнародованным данным, операционная система Windows 10 в данный момент установлена на более чем 43% персональных компьютеров по всему миру, в то время как Windows 7, утратившая былую популярность, используют лишь на 41% компьютерах. Стоит заметить, что среди всех компьютеров под управлением операционной системы Windows, в нынешнее время лишь 3% устройств работают на версии 8.1. Что касается скандально известной Windows Vista, разочаровавшей большинство пользователей своими проблемами с совместимостью и низкой производительностью, данная ОС установлена на менее чем 1% компьютеров.
Добавим, что весьма популярной платформой macOS пользуются более 12% пользователей сов сего мира, а Linux установлен на более чем 1% персональных компьютеров.