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| | Популярность Windows 10 стала самой популярной ОС во всем мире

Популярность Windows 10 стала самой популярной ОС во всем мире

Вчера, 16:20
Официальные представители компании StatCounter провели ряд исследований, целью которых было определение наиболее популярной платформы Windows среди пользователей во всём мире. Оказалось, что Windows 10 превзошла свою предшественницу Windows 7.

Популярность Windows 10 стала самой популярной ОС во всем мире

 

Согласно обнародованным данным, операционная система Windows 10 в данный момент установлена на более чем 43% персональных компьютеров по всему миру, в то время как Windows 7, утратившая былую популярность, используют лишь на 41% компьютерах. Стоит заметить, что среди всех компьютеров под управлением операционной системы Windows, в нынешнее время лишь 3% устройств работают на версии 8.1. Что касается скандально известной Windows Vista, разочаровавшей большинство пользователей своими проблемами с совместимостью и низкой производительностью, данная ОС установлена на менее чем 1% компьютеров.

Добавим, что весьма популярной платформой macOS пользуются более 12% пользователей сов сего мира, а Linux установлен на более чем 1% персональных компьютеров.
Александр Вест
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