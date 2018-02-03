Составлен список смартфонов Samsung, которые получат апдейт Android 8.0 Oreo

Прежде всего, апдейт получат устройства, выпущенные с 2016 года. Отмечается, что они создавались таким образом, что смогут поддерживать обновленную систему. В число счастливчиков попали аппараты модели Galaxy S8, Note 8, а также их предшественники Galaxy J3, 5, 7 2017 и Galaxy S7, увидевший свет в 2016 году. Сообщается, что обновленная операционка сейчас установлена только на одной сотой части гаджетов.
Несмотря на недостаточно высокую популярность Android 8.0 Oreo, корпорация Google в ближайшее время готовит к выпуску новый вариант операционной системы Pineapple. Предполагается, что пользователям ее покажут уже в конце этой весны.