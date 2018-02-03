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| | Составлен список смартфонов Samsung, которые получат апдейт Android 8.0 Oreo

Составлен список смартфонов Samsung, которые получат апдейт Android 8.0 Oreo

Сегодня, 16:02
В Сеть попал список смартфонов Samsung, которые получат обновление операционки до Android 8.0 Oreo. Оказалось, что подобная участь ожидает 21 девайс от южнокорейского производителя.

Составлен список смартфонов Samsung, которые получат апдейт Android 8.0 Oreo

 

Прежде всего, апдейт получат устройства, выпущенные с 2016 года. Отмечается, что они создавались таким образом, что смогут поддерживать обновленную систему. В число счастливчиков попали аппараты модели Galaxy S8, Note 8, а также их предшественники Galaxy J3, 5, 7 2017 и Galaxy S7, увидевший свет в 2016 году. Сообщается, что обновленная операционка сейчас установлена только на одной сотой части гаджетов.

Несмотря на недостаточно высокую популярность Android 8.0 Oreo, корпорация Google в ближайшее время готовит к выпуску новый вариант операционной системы Pineapple. Предполагается, что пользователям ее покажут уже в конце этой весны.
Дарья Светозарова
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