Составлен список смартфонов Samsung, которые получат апдейт Android 8.0 Oreo

В Сеть попал список смартфонов Samsung, которые получат обновление операционки до Android 8.0 Oreo. Оказалось, что подобная участь ожидает 21 девайс от южнокорейского производителя.

Дарья Светозарова

Прежде всего, апдейт получат устройства, выпущенные с 2016 года. Отмечается, что они создавались таким образом, что смогут поддерживать обновленную систему. В число счастливчиков попали аппараты модели Galaxy S8, Note 8, а также их предшественники Galaxy J3, 5, 7 2017 и Galaxy S7, увидевший свет в 2016 году. Сообщается, что обновленная операционка сейчас установлена только на одной сотой части гаджетов.Несмотря на недостаточно высокую популярность Android 8.0 Oreo, корпорация Google в ближайшее время готовит к выпуску новый вариант операционной системы Pineapple. Предполагается, что пользователям ее покажут уже в конце этой весны.