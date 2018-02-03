НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Phantom выпустила камеру с возможность съёмки 25030 кадров в секунду

Phantom выпустила камеру с возможность съёмки 25030 кадров в секунду

Сегодня, 16:02
Модель Phantom V2640 от компании Vision Research отличается от большинства камер. Главная её особенность это умение снимать 25030 кадров в секунду.

Phantom выпустила камеру с возможность съёмки 25030 кадров в секунду

 

Большое преимущество у камеры в том, что она очень компактная. По сравнению с другими аппаратами, что имеют схожие функции, она очень мала в размерах. Новинка помещается в ладонь, что является огромным плюсом. При максимальных настройках у Phantom V2640 «скорость затвора» 142 наносекунды, а матрица у девайса 4 Мп.

Phantom выпустила камеру с возможность съёмки 25030 кадров в секунду

 

 

Это новый шаг в развитии видеосъемки, потому что до этого момента не было подобных возможностей на других устройствах. При разрешении 2048x1952, частота составит 6600. Чтобы снимать полноценные роли владельцу понадобится минимум 100 ГЬ, поэтому вместе с камерой идет накопитель на 288 ГБ, но есть возможность расширить память до 2 ТБ с помощью слота для карты памяти. Через USB-кабель данные немедленно поступают по заданному пути.
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