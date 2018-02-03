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| | Гейб Ньюэлл опроверг информацию о покупке Valve компанией Microsoft

Гейб Ньюэлл опроверг информацию о покупке Valve компанией Microsoft

Сегодня, 15:59
В Сети появилась информация о том, что американская корпорация Microsoft намерена приобрести студию Valve, разрабатывающую компьютерные игры. Основатель Valve Гейб Ньюэлл назвал эти сведения не соответствующими действительности.

Гейб Ньюэлл опроверг информацию о покупке Valve компанией Microsoft

 

Пользователи ожидали покупку компанией Microsoft, помимо вышеуказанной студии, корейской фирмы Bluehole и EA. Технологический гигант объявил о намерении завладеть организацией по созданию облачных сервисов. Эксперты не исключали возможности приобретения и студии Valve. В Сети пользователи активно обсуждали данную тему. На одном из открытых форумов, посвященных передовым технологиям, юзер опубликовал скришот своей переписки с Гейбом Ньюэллом.

Глава Valve никогда прежде не слышал о том, что Microsoft собирается завладеть его компанией. Гейбл Ньюэлл назвал слова об этой торговой сделке сильно преувеличенными и советовал не идти на поводу у мошенников, распространяющих противоречивую информацию.
Домбровский Сергей
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