Гейб Ньюэлл опроверг информацию о покупке Valve компанией Microsoft

В Сети появилась информация о том, что американская корпорация Microsoft намерена приобрести студию Valve, разрабатывающую компьютерные игры. Основатель Valve Гейб Ньюэлл назвал эти сведения не соответствующими действительности.

Домбровский Сергей

Пользователи ожидали покупку компанией Microsoft, помимо вышеуказанной студии, корейской фирмы Bluehole и EA. Технологический гигант объявил о намерении завладеть организацией по созданию облачных сервисов. Эксперты не исключали возможности приобретения и студии Valve. В Сети пользователи активно обсуждали данную тему. На одном из открытых форумов, посвященных передовым технологиям, юзер опубликовал скришот своей переписки с Гейбом Ньюэллом.Глава Valve никогда прежде не слышал о том, что Microsoft собирается завладеть его компанией. Гейбл Ньюэлл назвал слова об этой торговой сделке сильно преувеличенными и советовал не идти на поводу у мошенников, распространяющих противоречивую информацию.