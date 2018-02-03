Гейб Ньюэлл опроверг информацию о покупке Valve компанией Microsoft

Пользователи ожидали покупку компанией Microsoft, помимо вышеуказанной студии, корейской фирмы Bluehole и EA. Технологический гигант объявил о намерении завладеть организацией по созданию облачных сервисов. Эксперты не исключали возможности приобретения и студии Valve. В Сети пользователи активно обсуждали данную тему. На одном из открытых форумов, посвященных передовым технологиям, юзер опубликовал скришот своей переписки с Гейбом Ньюэллом.
Глава Valve никогда прежде не слышал о том, что Microsoft собирается завладеть его компанией. Гейбл Ньюэлл назвал слова об этой торговой сделке сильно преувеличенными и советовал не идти на поводу у мошенников, распространяющих противоречивую информацию.