Intel создаст смарт-очки с лазерным проектором

Производитель электронных устройств и компьютерных компонентов американская компания Intel создаст «интеллектуальные» очки с лазерным проектором. По словам инсайдеров, гаджет появится в продаже уже в текущем году. Информацию об распространяет Bloomberg.

Домбровский Сергей

Для выпуска смарт-очков Intel сформирует организацию Vaunt. Изготовлением устройства займется компания из Тайваня Quantum Computer. Возглавят проект участники стартапа Recon Instruments. Связь «умных» очков с мобильным телефоном осуществится посредством Bluetooth. На данный момент информация о технических особенностях, стоимости, дизайне и прочем недоступна.Журналисты связывались с сотрудниками Intel, дабы они прояснили ситуацию, но работники компании отказались общаться на эту тему. Точная дата выхода в свет смарт-очков не обнародуется. Нет сведений даже о том, когда предприятие начнет производить эти гаджеты, а о выводе на рынки речь вообще не идет. По словам инсайдеров, предварительные работы уже стартовали, но подтверждений тому из официальных источников не поступало.