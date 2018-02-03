Владельцы Microsoft Surface Pro 4 «лечат» планшет заморозкой

Многочисленные пользователи, владеющие планшетом компании Microsoft модели Surface Pro 4, придумали, как можно избавиться от недостатков мобильного устройства, засунув его в морозильник.

Александр Вест

Многие пользователи данного планшета столкнулись с проблемой, которая возникает при частой эксплуатации этого устройства после нескольких месяцев его работы. Обнаружившаяся проблема заключается в неопределённом мерцании дисплея, которое в значительной степени мешает нормальной работе с гаджетом. Некоторые находчивые владельцы вместо того, чтобы отправиться в сервисный центр, решили решить проблему самостоятельно. Поделившись своей многочисленной проблемой на интернет-форумах, владельцы планшета пришли к выводу, что мерцание возникает из-за перегрева гаджета.Определив причину проблемы, многие пользователи выяснили, что после того, как планшет полежит в морозильнике около двадцати минут, проблема исчезает на целых два часа. В данный момент информацию проверяют производители этой модели планшета.