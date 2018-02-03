НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Блогер опубликовал в Сети новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

Блогер опубликовал в Сети новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

Сегодня, 11:15
Блогер dbrand опубликовал в микроблоге Twitter новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Эти мобильные устройства должны официально представить публике на технологической выставке WMC в Барселоне 26 февраля этого года.

Блогер опубликовал в Сети новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

 

Передовые гаджеты вызывают интерес у экспертов и простых пользователей. Причиной столь пристального внимания к аппаратам Samsung Galaxy S9 и S9 Plus стала их необычайно высокая стоимость, нехарактерная для данного бренда. По словам специалистов, южнокорейская компания предложит эти телефоны по цене 800 и 900 долларов США соответственно. Инсайдеры сравнивают Samsung Galaxy S9 и S9 Plus с передовыми устройствами американской корпорации Apple. По мнению экспертов, люди предпочтут приобретать более доступные смартфоны.

Блогер опубликовал в Сети новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

 

Samsung Galaxy S9 и S9 Plus имеют экраны размером 5,8 и 6,2 дюймов соответственно. В различных вариациях гаджеты можно приобрести с 4 и 6 ГБ ОЗУ, 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Отличительной чертой новинок является камера на 12 МП с super-slow-motion.
Домбровский Сергей
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