Блогер опубликовал в Сети новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus

Блогер dbrand опубликовал в микроблоге Twitter новые снимки смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Эти мобильные устройства должны официально представить публике на технологической выставке WMC в Барселоне 26 февраля этого года.

Передовые гаджеты вызывают интерес у экспертов и простых пользователей. Причиной столь пристального внимания к аппаратам Samsung Galaxy S9 и S9 Plus стала их необычайно высокая стоимость, нехарактерная для данного бренда. По словам специалистов, южнокорейская компания предложит эти телефоны по цене 800 и 900 долларов США соответственно. Инсайдеры сравнивают Samsung Galaxy S9 и S9 Plus с передовыми устройствами американской корпорации Apple. По мнению экспертов, люди предпочтут приобретать более доступные смартфоны.

Домбровский Сергей

Samsung Galaxy S9 и S9 Plus имеют экраны размером 5,8 и 6,2 дюймов соответственно. В различных вариациях гаджеты можно приобрести с 4 и 6 ГБ ОЗУ, 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Отличительной чертой новинок является камера на 12 МП с super-slow-motion.