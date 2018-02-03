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| | Российскую армию снабдят гиперзвуковым оружием

Российскую армию снабдят гиперзвуковым оружием

Сегодня, 10:57
В скором времени на вооружение в армию Российской Федерации должна поступить новейшая система гиперзвукового оружия. Новинка, разработанная российскими специалистами, является неядерным вариантом стратегического сдерживания.

Российскую армию снабдят гиперзвуковым оружием

 

Виктор Бондарев, являющийся руководителем комитета Совфеда по вопросам обороны, заявил о том, что у российских специалистов имеется большой задел на производство современного высокоточного неядерного оружия, которое станет неядерным вариантом стратегического сдерживания сил потенциального противника. Бондарев заметил, что российская сторона не нарушает договор СНВ-III, совершенствую ядерное оружие в рамках установленной квоты. Виктор Бондарев подчеркнул, что квоты регулируют количество запасов вооружения, а не их качество, поэтому специалисты постоянно работают над совершенствованием уже имеющихся технологий.

По мнению сенатора, ядерные боеголовки, произведённые в РФ, в значительной степени превосходят любые зарубежные аналоги.
Александр Вест
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