Российскую армию снабдят гиперзвуковым оружием

В скором времени на вооружение в армию Российской Федерации должна поступить новейшая система гиперзвукового оружия. Новинка, разработанная российскими специалистами, является неядерным вариантом стратегического сдерживания.

Александр Вест

Виктор Бондарев, являющийся руководителем комитета Совфеда по вопросам обороны, заявил о том, что у российских специалистов имеется большой задел на производство современного высокоточного неядерного оружия, которое станет неядерным вариантом стратегического сдерживания сил потенциального противника. Бондарев заметил, что российская сторона не нарушает договор СНВ-III, совершенствую ядерное оружие в рамках установленной квоты. Виктор Бондарев подчеркнул, что квоты регулируют количество запасов вооружения, а не их качество, поэтому специалисты постоянно работают над совершенствованием уже имеющихся технологий.По мнению сенатора, ядерные боеголовки, произведённые в РФ, в значительной степени превосходят любые зарубежные аналоги.