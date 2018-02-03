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| | Огнемёты Илона Маска стали продавать на eBay

Огнемёты Илона Маска стали продавать на eBay

Сегодня, 10:04
Безопасные версии огнемёта были проданы всего за неделю в количестве 20 тысяч экземпляров. Теперь же владельцы таких девайсов стали продавать огнемёты на портале eBay.

Огнемёты Илона Маска стали продавать на eBay

 

При этом, стоимость одного экземпляра после перепродажи составляет более $1000. Некоторые умельцы умудряются продавать огнемёты с ценником до $20000. Сам же Илон Маск ограниченную партию безопасных устройство продавал за $500. Авторы объявлений на eBay акцентировали внимание на том, что они якобы тратили больше денег, чем указывает Маск в своих отчётах о продажах.

Сам же разработчик посчитал, что наказывать таких «перекупщиков» никто не будет, потому что ничего в этом запретного нет. Всего же на eBay на данный момент можно встретить более 20 объявлений с продажей огнемётов.
Вещий Олег
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