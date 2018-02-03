Огнемёты Илона Маска стали продавать на eBay

Безопасные версии огнемёта были проданы всего за неделю в количестве 20 тысяч экземпляров. Теперь же владельцы таких девайсов стали продавать огнемёты на портале eBay.

Вещий Олег

При этом, стоимость одного экземпляра после перепродажи составляет более $1000. Некоторые умельцы умудряются продавать огнемёты с ценником до $20000. Сам же Илон Маск ограниченную партию безопасных устройство продавал за $500. Авторы объявлений на eBay акцентировали внимание на том, что они якобы тратили больше денег, чем указывает Маск в своих отчётах о продажах.Сам же разработчик посчитал, что наказывать таких «перекупщиков» никто не будет, потому что ничего в этом запретного нет. Всего же на eBay на данный момент можно встретить более 20 объявлений с продажей огнемётов.