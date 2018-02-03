Из-за проблем с таможней Илон Маск переименовал свои огнемёты

Даже всемирно известному миллиардеру Илону Маску не удалось разрешить проблемы, возникшие при прохождении партии его современных огнемётов через таможню. Для того, чтобы его груз пропустили, ему пришлось убрать слово «огнемёт» из названия товара.

Александр Вест

В социальных сетях в своём аккаунте Илон Маск разместил информацию о том, что при прохождении таможенного контроля у него возникли определённые трудности с оформлением партии огнемётов, которые он собирался перевезти через границу. Сотрудники таможенного контроля заявили, что устройства с названием «огнемёт» не могут быть пропущены через границу, из-за чего ему пришлось прибегнуть к определённой хитрости. Во всей партии огнемётов запрещённое слово пришлось заменить на нейтральное обозначение «устройств, которые повышают температуру».Стоит напомнить, что вся партия огнемётов, произведённых компанией Илона Маска под названием The Boring Company, была распродана всего за неделю в связи с высоким спросом на его передовую продукцию.