Apple распродаёт использованные iPhone 7 и 7 Plus

Всемирно известная американская корпорация Apple занялась реализацией смартфонов, iPhone 7 а также iPhone 7 Plus, которые подверглись процедуре восстановления, после того, как ранее уже были использованы другими пользователями.

Александр Вест

В зависимости от цвета корпуса, а также объёма встроенной памяти, американцам предлагается сэкономить 50-80 долларов при покупке восстановленного гаджета. Отметим, что к покупке предлагаются версии устройств с объёмами памяти от 32 до 256 гигабайт, а представленные расцветки корпусов имеют следующие варианты: серебряный, золотой, чёрный, розовый, а также серый. Как и новые смартфоны, восстановленные версии iPhone распространяются со всеми необходимыми аксессуарами, коробками и документацией, которые ранее не использовались другими пользователями.Также при покупке восстановленного устройства покупатели получают официальную гарантию от производителя, соответствующую покупке нового гаджета.