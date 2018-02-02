НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Apple распродаёт использованные iPhone 7 и 7 Plus

Apple распродаёт использованные iPhone 7 и 7 Plus

Вчера, 16:27
Всемирно известная американская корпорация Apple занялась реализацией смартфонов, iPhone 7 а также iPhone 7 Plus, которые подверглись процедуре восстановления, после того, как ранее уже были использованы другими пользователями.

Apple распродаёт использованные iPhone 7 и 7 Plus

 

В зависимости от цвета корпуса, а также объёма встроенной памяти, американцам предлагается сэкономить 50-80 долларов при покупке восстановленного гаджета. Отметим, что к покупке предлагаются версии устройств с объёмами памяти от 32 до 256 гигабайт, а представленные расцветки корпусов имеют следующие варианты: серебряный, золотой, чёрный, розовый, а также серый. Как и новые смартфоны, восстановленные версии iPhone распространяются со всеми необходимыми аксессуарами, коробками и документацией, которые ранее не использовались другими пользователями.

Также при покупке восстановленного устройства покупатели получают официальную гарантию от производителя, соответствующую покупке нового гаджета.
Александр Вест
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