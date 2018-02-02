НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Amazon станет следить за руками сотрудников с помощью браслетов

Amazon станет следить за руками сотрудников с помощью браслетов

Сегодня, 15:30
Американская компания Amazon, специализирующаяся на продажах товара через Сеть, запатентовала браслеты, способные следить руками сотрудников склада. Эти устройства начнут вибрировать, если работники допускают ошибку, двигаясь в неправильном направлении.

Amazon станет следить за руками сотрудников с помощью браслетов

 

Таким способом Amazon намерена увеличить производительность труда. Все сотрудники склада этой компании носят с собой в карманах миниатюрные компьютеры, на которые поступает информация о заказе. После чего человек берет сумку и направляется к определенной корзине, где находится необходимый товар. Все люди иногда допускают ошибки, совершают лишние движения. Руководители Amazon хотят ускорить процесс выполнения заказа. Для этого инженеры разработали браслеты, корыте станут прикреплять к руке.

Если сотрудник склада допускает ошибку и перемещается в неверном направлении, устройство начнет вибрировать. В итоге человек быстро сориентируется и исправит собственную оплошность. Эксперты предполагают, что наручные браслеты являются лишь переходной формой. В будущем компания Amazon намерена полностью отказаться от работников на складе. Эта компания максимально автоматизирует процесс производства. По словам инженеров, компьютеры выполняют поставленные задачи на порядок быстрее людей, экономя деньги. Если человек осуществляет действие за час-полтора, то интеллектуальная машина делает то же самое за 15 минут.
Домбровский Сергей
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