НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на мигрень

Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на мигрень

Сегодня, 14:35
Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на частые приступы головной боли. По их словам, из-за конструкции «яблочного» гаджета виски и мышцы возле ушей постоянно напряжены, что и провоцирует затяжную мигрень.

Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на мигрень

 

Первые жалобы на девайс от Apple стали поступать еще в прошлом году, в первые месяцы продаж. Пользователи стали сообщать о сильных болях из-за постоянного напряжения в висках. При этом одни грешили на дизайн наушников, а другие предполагали, что причиной мигрени является излучение от сети, в которой функционирует устройство. В данном случае речь идет о Bluetooth-соединении.

Один из владельцев так сильно мучился головными болями, что сдал наушники в магазин. Однако в салоне отказались предоставлять ему гарантийное обслуживания, подчеркивая, что такая проблема не прописана в условиях, при которых осуществляется замена и ремонт гаджета или возврат денег.

Американский профессор медицины Джоэл Московиц подчеркивает, что мигрень - это не единственный негативный эффект от прибора. Также беспроводной девайс может провоцировать тошноту. При работе устройство излучает микроволновые импульсы, из-за которых мозг стимулирует нейроны, отчего повышается нагрузка, растет кровяное давление, а результат – сильные боли в голове.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Китайцам разрешили продавать бюджетного клона беспроводных наушников AirPods
Китайцам разрешили продавать бюджетного клона беспроводных наушников AirPods

Нашумевшие беспроводные наушники AirPods от Apple заинтересовали всех, спугнула только цена. Однако недавно появилась информация о том, что китайской компании

Apple добавит в iOS 10.3. “искатель наушников” Find My AirPods
Apple добавит в iOS 10.3. “искатель наушников” Find My AirPods

Компания Apple выпустила бета-версию iOS 10.3. В данной версии будет функция поиска наушников AirPods.

Глава Apple отрицает информацию о выпадении наушников AirPods из ушей
Глава Apple отрицает информацию о выпадении наушников AirPods из ушей

Глава Apple Тим Кук отрицает информацию о выпадении наушников AirPods из ушей. 14 января во время встречи с представителями прессы он заявил, что данные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости