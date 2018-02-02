Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на мигрень

Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods стали жаловаться на частые приступы головной боли. По их словам, из-за конструкции «яблочного» гаджета виски и мышцы возле ушей постоянно напряжены, что и провоцирует затяжную мигрень.

Дарья Светозарова

Первые жалобы на девайс от Apple стали поступать еще в прошлом году, в первые месяцы продаж. Пользователи стали сообщать о сильных болях из-за постоянного напряжения в висках. При этом одни грешили на дизайн наушников, а другие предполагали, что причиной мигрени является излучение от сети, в которой функционирует устройство. В данном случае речь идет о Bluetooth-соединении.Один из владельцев так сильно мучился головными болями, что сдал наушники в магазин. Однако в салоне отказались предоставлять ему гарантийное обслуживания, подчеркивая, что такая проблема не прописана в условиях, при которых осуществляется замена и ремонт гаджета или возврат денег.Американский профессор медицины Джоэл Московиц подчеркивает, что мигрень - это не единственный негативный эффект от прибора. Также беспроводной девайс может провоцировать тошноту. При работе устройство излучает микроволновые импульсы, из-за которых мозг стимулирует нейроны, отчего повышается нагрузка, растет кровяное давление, а результат – сильные боли в голове.