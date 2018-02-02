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| | Oppo презентовала обновленную версию смартфона A71 2018 года

Oppo презентовала обновленную версию смартфона A71 2018 года

Сегодня, 13:20
Прошла презентация обновленного смартфона Oppo А71. Цена устройства – всего 180 долларов, но пока приобрести гаджет можно только на территории Тайваня и Пакистана.

Oppo презентовала обновленную версию смартфона A71 2018 года

 

Смартфон Oppo А71 впервые был презентован в сентябре 2017 году. На днях вышла новая обновленная версия гаджета. Китайская компания сделала устройство менее производительным, но более дешевым. Теперь приобрести Oppo А71 можно всего за 180 долларов, но только в Тайване и Пакистане, когда и как начнется экспорт в другие страны, не уточняется. Обновленный смартфон получил меньший объем оперативной памяти – 2 Гб, а также другой центральный процессор – Qualcomm Snapdragon 450 вместо MediaTek MT6750, который был в прежней версии. Это благоприятно повлияло на расход энергии аккумулятора, теперь гаджет работает без подзарядки дольше.

Также в новом Oppo А71 отсутствует сканер отпечатка пальца, в остальном обновленный смартфон – точная копия предыдущей версии.
Виктория Озерова
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