Oppo презентовала обновленную версию смартфона A71 2018 года

Прошла презентация обновленного смартфона Oppo А71. Цена устройства – всего 180 долларов, но пока приобрести гаджет можно только на территории Тайваня и Пакистана.

Виктория Озерова

Смартфон Oppo А71 впервые был презентован в сентябре 2017 году. На днях вышла новая обновленная версия гаджета. Китайская компания сделала устройство менее производительным, но более дешевым. Теперь приобрести Oppo А71 можно всего за 180 долларов, но только в Тайване и Пакистане, когда и как начнется экспорт в другие страны, не уточняется. Обновленный смартфон получил меньший объем оперативной памяти – 2 Гб, а также другой центральный процессор – Qualcomm Snapdragon 450 вместо MediaTek MT6750, который был в прежней версии. Это благоприятно повлияло на расход энергии аккумулятора, теперь гаджет работает без подзарядки дольше.Также в новом Oppo А71 отсутствует сканер отпечатка пальца, в остальном обновленный смартфон – точная копия предыдущей версии.