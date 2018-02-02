Первое испытание беспилотного аэротакси от Airbus прошло успешно

Одно из первых в мире беспилотных аэротакси, которое разрабатывается подразделением европейского авиастроительного концерна Airbus, 31 января 2018 года совершило свой дебютный полет. В своем блоге об этом написал один из глав команды разработчиков Зак Лаверинг. Проверка проводилась на полноразмерном прототипе летательного аппарата.

Разрабатывать аэротакси, которое называется Vahana, начали еще в феврале 2016 года. Летательный аппарат обладал вертикальным взлетом и посадкой, выполнен он был по схеме конвертоплана и обладал передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещаются по четыре электрических мотора с воздушными винтами. Исходя из предварительных планов, Vahana обязуется перевозить либо одного пассажира, либо же какой-то груз.

Беспилотный конвертоплан должен получить систему для уклонения от столкновения с препятствиями и прочими летательными аппаратами. Выполнение полетов со стороны аэротакси должно происходить по строго заданному маршруту.

Незначительное отклонение допустимо лишь в случае, если потребуется избежать столкновения. Во время своего первого полета прототип аэротакси, который был назван Alpha One, прошел на вертикальный взлет на высоту в пять метров и смог провисеть в воздухе почти минуту, а следом за этим пошел на плавное приземление.

Николай Офицеров