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| | Первое испытание беспилотного аэротакси от Airbus прошло успешно

Первое испытание беспилотного аэротакси от Airbus прошло успешно

Сегодня, 13:15
Одно из первых в мире беспилотных аэротакси, которое разрабатывается подразделением европейского авиастроительного концерна Airbus, 31 января 2018 года совершило свой дебютный полет. В своем блоге об этом написал один из глав команды разработчиков Зак Лаверинг. Проверка проводилась на полноразмерном прототипе летательного аппарата.
 

Первое испытание беспилотного аэротакси от Airbus прошло успешно

 

Разрабатывать аэротакси, которое называется Vahana, начали еще в феврале 2016 года. Летательный аппарат обладал вертикальным взлетом и посадкой, выполнен он был по схеме конвертоплана и обладал передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещаются по четыре электрических мотора с воздушными винтами. Исходя из предварительных планов, Vahana обязуется перевозить либо одного пассажира, либо же какой-то груз.
 
Беспилотный конвертоплан должен получить систему для уклонения от столкновения с препятствиями и прочими летательными аппаратами. Выполнение полетов со стороны аэротакси должно происходить по строго заданному маршруту.
 
Незначительное отклонение допустимо лишь в случае, если потребуется избежать столкновения. Во время своего первого полета прототип аэротакси, который был назван Alpha One, прошел на вертикальный взлет на высоту в пять метров и смог провисеть в воздухе почти минуту, а следом за этим пошел на плавное приземление.

Николай Офицеров
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