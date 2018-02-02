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| | Huawei объявила ценник на новый смартфон Honor 9 Lite

Huawei объявила ценник на новый смартфон Honor 9 Lite

Сегодня, 12:45
Являющийся собственностью китайской корпорации Huawei бренд Honor представил абсолютно новый смартфон, предназначенный специально для российского рынка. Речь идет о Honor 9 Lite. Официально данная модель была анонсирована еще в декабре и большинство характеристик известны уже сейчас. Однако теперь официально объявлено о старте продаж.
 

Huawei объявила ценник на новый смартфон Honor 9 Lite

 

Honor 9 Lite, по сути, является младшим братом для известной флагманской модели. Официально модель будет выходить в стеклянном корпусе, а также будет оснащена основной и фронтальной камерами. Экран получит модный нынче практически безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9.
 
Сердцем для смартфона станет уже «бывалый» процессор Kirin 659 на основе графического модуля Mali-T830 MP2. В зависимости от модификации под «капотом» разместится 64 гигабайта на твердом накопителе, а также 4 Гб оперативной памяти. У младшей модели будет 3 Гб и 32 основной памяти. От «большого» брата смартфон, на самом деле, отличается достаточно сильно, причем, не только по вопросам характеристик.
 
Версия «лайт» имеет чуть больший экран, а соответственно и общие габариты несколько возросли, увеличившееся количество камер, слегка умощненный процессор.

Николай Офицеров
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