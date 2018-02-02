Вдова Джобса инвестирует в издание BuzzFeed

Лорин Пауэлл Джобс, овдовевшая после смерти выдающегося технического гения Стива Джобса, заявила о том, что всерьёз рассматривает вариант с выделением инвестиций в именитое издание под названием BuzzFeed.

Александр Вест

В данный момент официальные представители Лорин уже занимаются переговорами с известной американской медиа-компанией BuzzFeed. Лорин рассматривает вариант с инвестированием в новостное подразделение компании. Но предполагаемая сделка может и не состояться, так как переговоры всё ещё находятся на стартовом этапе. В ноябре прошлого года представители BuzzFeed заявили о том, что компания намерена увеличить сторонние источники продаж, избавившись от тотальной зависимости рекламных объявлений, публикуемых в известной социальной сети Facebook.Несмотря на всевозможные расспросы журналистов о готовящейся сделке, обе стороны возможного соглашения в данный момент воздерживаются от каких-либо комментариев.