НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

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О дружбе.

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| | Вдова Джобса инвестирует в издание BuzzFeed

Вдова Джобса инвестирует в издание BuzzFeed

Вчера, 22:40
Лорин Пауэлл Джобс, овдовевшая после смерти выдающегося технического гения Стива Джобса, заявила о том, что всерьёз рассматривает вариант с выделением инвестиций в именитое издание под названием BuzzFeed.

Вдова Джобса инвестирует в издание BuzzFeed

 

В данный момент официальные представители Лорин уже занимаются переговорами с известной американской медиа-компанией BuzzFeed. Лорин рассматривает вариант с инвестированием в новостное подразделение компании. Но предполагаемая сделка может и не состояться, так как переговоры всё ещё находятся на стартовом этапе. В ноябре прошлого года представители BuzzFeed заявили о том, что компания намерена увеличить сторонние источники продаж, избавившись от тотальной зависимости рекламных объявлений, публикуемых в известной социальной сети Facebook.

Несмотря на всевозможные расспросы журналистов о готовящейся сделке, обе стороны возможного соглашения в данный момент воздерживаются от каких-либо комментариев.
Александр Вест
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