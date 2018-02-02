НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | В Сети появилось видео-тизер с изображением Meiigoo Mate 10

В Сети появилось видео-тизер с изображением Meiigoo Mate 10

Сегодня, 11:43
В преддверии официальной презентации флагманского смартфона Meiigoo Mate 10, представители компании-разработчика обнародовали новый видеоролик, раскрывающий подробности дизайна современного гаджета.

В Сети появилось видео-тизер с изображением Meiigoo Mate 10

 

Китайская компания Meiigoo старается конкурировать с такими именитыми брендами индустрии, как Samsung, Apple, Huawei и многими другими, выпуская современные модели смартфонов, оснащённые передовыми характеристиками. Флагман компании Meiigoo Mate 10 получил сразу четыре камеры, что должно удовлетворить как любителей селфи, так и полупрофессиональных фотографов, которые смогут получить довольно качественные фото со сдвоенной камеры своего смартфона. Экран устройства получил матрицу с модным соотношением сторон 18:9, а на задней панели устройства установили дактилоскопический сенсор для блокировки гаджета отпечатком пальца.

 
Смартфон получит 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, а заявленная ёмкость батареи составила 3500 мАч. С завода на Meiigoo Mate 10 будет установлена ОС Android 7.0.

Александр Вест
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