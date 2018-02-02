В Сети появилось видео-тизер с изображением Meiigoo Mate 10

Китайская компания Meiigoo старается конкурировать с такими именитыми брендами индустрии, как Samsung, Apple, Huawei и многими другими, выпуская современные модели смартфонов, оснащённые передовыми характеристиками. Флагман компании Meiigoo Mate 10 получил сразу четыре камеры, что должно удовлетворить как любителей селфи, так и полупрофессиональных фотографов, которые смогут получить довольно качественные фото со сдвоенной камеры своего смартфона. Экран устройства получил матрицу с модным соотношением сторон 18:9, а на задней панели устройства установили дактилоскопический сенсор для блокировки гаджета отпечатком пальца.
В Сети появилось видео-тизер с изображением Meiigoo Mate 10Сегодня, 11:43
Специалисты китайского предприятия Meiigoo смогли укомплектовать 4 объектива камеры. Переднюю панель преимущественно составит 5,72-дюймовый дисплей.
Китайская компания Meiigoo, занимающаяся выпуском смартфонов на операционной системе Android, пообещала внедрить в свой новый гаджет главную особенность iPhone
По сведениям сотрудников компании Huawei стало известно о том, что анонс смартфона Mate 8 состоится 28 ноября. Новый гаджет инженеры оснастили Kirin 950, чипом