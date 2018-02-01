Определен лучший смартфон 2017 года по версии пользователей Сети

Интернет-пользователи назвали лучшие смартфоны 2017 года. Лидером оказался гаджет Huawei Honor 9.

Никита Готский

Одно из изданий подвело результаты голосования ежегодной премии «Лучший гаджет по версии Рунета». На этот раз больше сотни тысяч человек отдавали свои голоса за лучшую технику ушедшего года.Самым лучшим смартфоном оказался китайский продукт Huawei Honor 9. Кроме него, лучшими по цене и качеству оказались такие модели, как LG G6, Samsung Galaxy 5, Asus Zenfone 4 и Xiaomi Mi6. Звание «Флагманский смартфон года» отдали Galaxy S8+, а второе и третье позиции заполучили Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro.Лучшей игровой приставкой стала Xbox One X, лучшим беспилотником DJI Phantom 4 Pro, а самым интересным гаджетом вилка Otohiko.