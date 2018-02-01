Обновление Android оказалось убийственным для многих популярных смартфонов

Пользователи девайсов заявили, что после установки обновления Android версии 8.0 Oreo, устройство начинает серьезными темпами опустошать аккумулятор. Это приводит к тому, что смартфон приходится заряжать несколько раз в день.
Другие владельцы сигнализируют о проблемах с дактилосканерам – считыватель отпечатка пальцев сильно «тормозит», что сказывается на работе аппарата. Примечательно, что у тех, кто испытывает неудобства с идентификатором отпечатка пальца, проблем с аккумулятором не возникает.
Еще одна группа пользователей сетует на внезапные перезагрузки устройств. В компании-разработчике сообщили, что уведомлены о сложившейся ситуации и работают над решением проблемы.