Обновление Android оказалось убийственным для многих популярных смартфонов

Обновление Android вызвало недовольство у обладателей популярных смартфонов. Обладатели гаджетов Xiaomi Mi A1 пожаловались, что их устройства, использующие оригинальную версию ОС вместо оболочки MIUI, начали серьезно «глючить» после обновления системы.

Дарья Светозарова

Пользователи девайсов заявили, что после установки обновления Android версии 8.0 Oreo, устройство начинает серьезными темпами опустошать аккумулятор. Это приводит к тому, что смартфон приходится заряжать несколько раз в день.Другие владельцы сигнализируют о проблемах с дактилосканерам – считыватель отпечатка пальцев сильно «тормозит», что сказывается на работе аппарата. Примечательно, что у тех, кто испытывает неудобства с идентификатором отпечатка пальца, проблем с аккумулятором не возникает.Еще одна группа пользователей сетует на внезапные перезагрузки устройств. В компании-разработчике сообщили, что уведомлены о сложившейся ситуации и работают над решением проблемы.