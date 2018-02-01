Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | Бренд Gucci выпустил собственный эмодзи

Бренд Gucci выпустил собственный эмодзи

Вчера, 20:02
К китайскому Новому году итальянский бренд Gucci решил обзавестись собственным эмодзи. Анимодзи в виде собаки можно скачать только через официальное приложение бренда.

Бренд Gucci выпустил собственный эмодзи

 

Gucci первым среди модных брендов создал собственный эмодзи в виде собаки. Появление нового живого смайла приурочили к китайскому Новому году. Над проектом работал креативный директор компании Алессандро Микеле и художница Элен Дауни. Для разработки нового анимодзи главный креативщик бренда собственных собак – двух бостонских терьеров Боско и Орко. Главной особенностью анимодзи от Gucci является то, что скачать его можно только в официальном приложении бренда.

Эксперты отмечают, что брендовые живые смайлы работают не только на iPhone X, но и на более ранних моделях, но анимация у них гораздо хуже, чем у стандартных анимодзи производителя, а функции их ограничены несколькими действиями.
Виктория Озерова
Новости по теме
Мировой бренд Gucci подозревают в неуплате налогов
Мировой бренд Gucci подозревают в неуплате налогов

Мировой бренд Gucci подозревают в неуплате налогов. В связи с этим работники Финансовой гвардии из Италии провели обыски в офисах компании в Милане и в

Дом моды Gucci представил свою коллекцию осень-зима 2017
Дом моды Gucci представил свою коллекцию осень-зима 2017

Всемирно популярный дом моды Gucci представил свою коллекцию 2017 года осень-зима. Новый креативный директор Алессандро Микеле смог создать актуальные

Бренд Gucci представил новую коллекцию часов
Бренд Gucci представил новую коллекцию часов

Итальянский бренд Gucci представил новую коллекцию роскошных часов GG2570. Линейка создана как дань уважению к истории модного дома и креативному директору

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости