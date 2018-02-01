Бренд Gucci выпустил собственный эмодзи

К китайскому Новому году итальянский бренд Gucci решил обзавестись собственным эмодзи. Анимодзи в виде собаки можно скачать только через официальное приложение бренда.

Виктория Озерова

Gucci первым среди модных брендов создал собственный эмодзи в виде собаки. Появление нового живого смайла приурочили к китайскому Новому году. Над проектом работал креативный директор компании Алессандро Микеле и художница Элен Дауни. Для разработки нового анимодзи главный креативщик бренда собственных собак – двух бостонских терьеров Боско и Орко. Главной особенностью анимодзи от Gucci является то, что скачать его можно только в официальном приложении бренда.Эксперты отмечают, что брендовые живые смайлы работают не только на iPhone X, но и на более ранних моделях, но анимация у них гораздо хуже, чем у стандартных анимодзи производителя, а функции их ограничены несколькими действиями.