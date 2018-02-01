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| | Xiaomi выпустила карманный принтер для печати фотографий со смартфона

Xiaomi выпустила карманный принтер для печати фотографий со смартфона

Вчера, 19:50
Компания Xiaomi сконструировала карманный принтер для смартфонов. Об этом сообщают китайские издания.

Xiaomi выпустила карманный принтер для печати фотографий со смартфона

 

Знаменитый производитель создал удобный по размеру принтер для печати изображений с мобильного устройства. Такой механизм способен существенно изменять фотографии. Принтер являет собой коробку с отверстием для выхода снимков и кнопки. Он функционирует по системе сублимации печати, поддерживающей 256 цветовых гамм. Принтер может печатать изображения максимальным размером 54 на 86 мм с разрешением в 300 точек.


Фото печатаются на специальной пленке, которой не страшны физические воздействия, также она обладает защитой от быстрого выцветания. Полученные при помощи нового устройства Xiaomi могут сохраняться в течение многих лет. О цене и времени поступления принтера в продажу пока не сообщается.
Никита Готский
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