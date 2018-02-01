Xiaomi выпустила карманный принтер для печати фотографий со смартфона

Фото печатаются на специальной пленке, которой не страшны физические воздействия, также она обладает защитой от быстрого выцветания. Полученные при помощи нового устройства Xiaomi могут сохраняться в течение многих лет. О цене и времени поступления принтера в продажу пока не сообщается.
Xiaomi выпустила карманный принтер для печати фотографий со смартфонаВчера, 19:50
Фото печатаются на специальной пленке, которой не страшны физические воздействия, также она обладает защитой от быстрого выцветания. Полученные при помощи нового устройства Xiaomi могут сохраняться в течение многих лет. О цене и времени поступления принтера в продажу пока не сообщается.
Компания BQ разработала уникальный 3D-принтер BQ Witbox Go! работающий на системе Android. Новинку создавали в Испании для обычного непрофессионального
В китайской социальной сети Qzone появились первые фотоснимки 3D-принтера Xiaomi. На боковой части аппарата виден логотип Mi. Эксперты отмечают, что принтер
Ученые, которые трудятся в Самарском университете, намерены создать 3D-принтер для «печати» шоколада. На данный момент специалисты пребывают на завершающем