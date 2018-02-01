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| | Новый маркетинговый ход: уловка "пыльной" рекламы

Новый маркетинговый ход: уловка "пыльной" рекламы

Вчера, 19:12
Оригинальный подход разработчиков.

Новый маркетинговый ход: уловка "пыльной" рекламы

 

Сделать нечто экстравагантное, новое в наше время очень сложно и любые ухищрения на рекламном поприще - гарантированная победа. Контекстная реклама - незаменимый инструмент в анонсировании нового продукта или услуг, а также, это зарекомендованное средство для привлечения целевой аудитории. Яркие и привлекательные, они несомненно притягивают наши взоры, но сделать так, чтоб баннерная раскрутка имела фееричный успех, надо хорошо потрудиться.

На что только не идут создатели рекламных баннеров, чтоб повысить кликабельность (переходы по ссылке) подымая себя в глазах своих подписчиков и привлекая таким образом новых. Однако не все так предприимчивы и хитры как некоторые. Сейчас в сети активно обсуждается экстраординарный баннер, на который невозможно не нажать. Что же такого уникального в этой ссылке?

Дело в том, что всплывающее окно с рекламой дополнено маленькой, но решающей деталью. Эта деталь - простая пылинка, мешающая просмотру контента и вызывающая желание сию же минуту её смахнуть с экрана. Совершая это нехитрое действие, можно сказать даже машинальное или инерционное, мы невольно переходим по ссылке. Наша рука, вытирающая якобы грязный экран, сама совершает нужное для разработчиков действие: баннер моментально открывается и вуаля! Просмотр засчитан!

Удивительное изобретение работает для калифорнийской торговой площадки Chatmost, которая предназначена для реализации вещей сэконд-хэнд посредством сообщений. Новшество отлично зарекомендовало себя - никто не может устоять, чтоб не смахнуть грязные частички со своего телефона. Теперь очередь за покупательной способностью. Как справятся с такой нелёгкой задачей калифорнийские новаторы? Что они предпримут на этот раз?

Новый маркетинговый ход: уловка "пыльной" рекламы

 

Ранее, подобный опыт с накруткой кликабельности был замечен в социальной сети Instagram. Китайский продавец спортивной обуви прибегнул к подобному фокусу. Здесь на фоне экрана, вместе с предлагаемым товаром появлялся "неудобный" тёмный волос. Изображение было настолько реалистичным, что "жертве" ничего другого не оставалось как смахнуть её пальцами, тем самым подтвердив очередной переход по нужной ссылке.

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