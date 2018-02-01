«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Предоставленного американским ВМС «Морского охотника» показали на видео

Предоставленного американским ВМС «Морского охотника» показали на видео

Сегодня, 15:39
Американские ВМС получили робота-охотника за вражескими субмаринами. Агентство перспективных разработок Пентагона – DARPA – завершило работу над своей частью проекта «Морского охотника».

Предоставленного американским ВМС «Морского охотника» показали на видео

 

«Морским охотником» назвали робота, действующего на воде и полностью автономного. Его задачей является обнаружение и обезвреживание подлодок врага. Механизм будет подвержен еще ряду испытаний в Научно-исследовательском управлении американского флота, после чего его примут в эксплуатацию. Ориентировочно это произойдет уже в конце текущего года. Если DARPA отвечает за демонстрацию возможностей робота, то в ВМС его будут «подгонять» под цели и задачи флота.


Первый образец «Морского охотника» начали испытывать еще в 2016-м. Чтобы обеспечить аппарату большую устойчивость, его сконструировали по принципу «тримарана» и оснастили двумя вынесенными в стороны поплавками. Роботу предстоит освоить умение выслеживать и преследовать «тихие» дизель-электросубмарины противника. Также механизму доверят перевозку морских мин.
Дарья Светозарова
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