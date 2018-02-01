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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | У основателя Atari отняли почетную награду из-за обвинений в сексизме

У основателя Atari отняли почетную награду из-за обвинений в сексизме

Сегодня, 15:03
Основателю компании Atari Нолану Бушнеллу отказали в награде Game Developers Conference. Об этом сообщили организаторы премии в области игровых разработок.

У основателя Atari отняли почетную награду из-за обвинений в сексизме

 

О награждении Нолана Бушнелла, Тима Шейфера и Рами Исмаила объявили накануне, 31 января. Им собирались присудить премию за вклад в развитие игровой индустрии, но тут в дело вмешалась общественность. Активисты выступили с требованием не награждать Бушнелла за его прошлые проступки. Одной из ярых противниц оказалась руководитель компании Giant Spacekat Брианна Уу. По ее словам, ранее основатель Atari домогался своих сослуживиц и даже приходил на работу в одежде с сексистскими девизами.

Основатели премии рассмотрели протест и согласились, что Бушнеллу нельзя присуждать статуэтку. По их словам, лауреат должен быть отражением ценностей современной индустрии игр.

В книге The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon подробно описывались трудовые будни сотрудников компании Atari. На многочисленных вечеринках кроме распития спиртных напитков разрешалось употреблять наркотики. Помимо этого, все проекты в компании получали кодовые имена сотрудниц фирмы.
Дарья Светозарова
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