Клон iPhone X смартфон Noa N10 покажут на выставке MWC

В рамках мобильной выставки MWC в Барселоне разработчики презентуют смартфон модели Noa N10, который является точной копией популярного гаджета от «яблочной» компании iPhone X. Также сообщается и стоимость смартфона, которая намного демократичнее iPhone X.

Светлана Славянская

Американские СМИ сообщают, что в рамках проведения международной выставки гаджетов MWC, которая в этом году пройдет в Барселоне, будут презентовано немало новинок смартфонов от ведущих брендов. Однако на выставке впервые покажут очередного клона смартфона iPhone X - Noa N10.На видеохостинге YouТube уже можно увидеть презентацию самого устройства, дизайн которого копирует юбилейный смартфон Apple. Известно, что Noa N10 будет работать на Android 8.0 Oreo. Стоимость смартфона будет 375 долларов США.