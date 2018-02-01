Nintendo выпустит мультфильм о Марио

Студия Nintendo собирается выпустить полноформатный мультфильм про Марио. Персонаж культовой игры вскоре появится в анимации.

Никита Готский

Для создания мультфильма сотрудники Nintendo подписали контракт с Illumination Entertainment. Продюсерами очередного проекта будут управляющий директор Nintendo, придумавший Марио, Сигэру Миямото, а также руководитель Illumination Крис Меледандри. Его компания известна зрителям по мультфильму «Гадкий я». В 1993 году вышла кинолента «Супербратья Марио», но не получила успеха у зрителей.О желании Nintendo снять мультфильм о Марио осенью писали западные издания. Тогда Illumination была близка к подписанию договора с азиатами. Nintendo в этом году выпустит Switch Online. С ее помощью геймеры смогут пользоваться многопользовательским режимом и запускать классические игры.