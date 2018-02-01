«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Мнения

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом
| | Геймера-рекордсмена обвинили в шарлатанстве спустя 35 лет после рекорда

Геймера-рекордсмена обвинили в шарлатанстве спустя 35 лет после рекорда

Сегодня, 14:26
Знаменитый геймер-рекордсмен Тодд Роджерс оказался шарлатаном. Организация Twin Galaxies, которая мониторит и фиксирует игровые достижения, признала рекорд Роджерса недействительным. Некогда он установил ориентир для фанатов, желающих быстро пройти игровые уровни.

Геймера-рекордсмена обвинили в шарлатанстве спустя 35 лет после рекорда

 

Роджерс стал лучшим в играх Donkey Kong на Atari 2600 и Centipede на Atari 5200. Помимо этого, геймер смог установить рекорд в симуляторе драг-рейсинга Dragster. Его результат – 5,51 секунды. Рекорд зафиксировали В 1980 году. Это и побудило компанию начать расследование.

В связи с тем, что эту планку никто так и не преодолел, рекорд попал в Книгу рекордов Гиннеса как достижение, которое не удалось повторить и превзойти в течение долгого времени. Целых 35 лет рекорд держался непобитым. Однако впоследствии выяснилось, что игрок смоошенничал во время прохождения уровня. Он модифицировал контент таким образом, что смог пройти игру с нарушением правил. Игра была создана таким образом, что прохождение с такой скоростью физически невозможно. Теперь рекорд обнулили. Все достижения геймера на сегодняшний день признали недействительными, а его самого назвали мошенником.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Геймер установил абсолютный рекорд в игре Prey
Геймер установил абсолютный рекорд в игре Prey

Геймер с ником DraQu установил абсолютный и пока недостижимый рекорд в новой игре Prey, которая появилась в этом году. Чемпион преодолел весь игровой процесс

Геймер из США установил новый рекорд по прохождению Super Mario Bros на время
Геймер из США установил новый рекорд по прохождению Super Mario Bros на время

Геймер из США установил новый внушительный рекорд по прохождению видеоигры Super Mario Bros на время. Американцу удалось с легкостью пройти все уровни

Смартфон LG G4 попал в Книгу рекордов Гиннеса и установил рекорд по «селфи»
Смартфон LG G4 попал в Книгу рекордов Гиннеса и установил рекорд по «селфи»

Представителям компании LG удалось достичь того, что смартфон LG G4, особенностью которого является кожаное оформление, попал в Книгу рекордов Гиннеса. С

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости