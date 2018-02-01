Геймера-рекордсмена обвинили в шарлатанстве спустя 35 лет после рекорда

Знаменитый геймер-рекордсмен Тодд Роджерс оказался шарлатаном. Организация Twin Galaxies, которая мониторит и фиксирует игровые достижения, признала рекорд Роджерса недействительным. Некогда он установил ориентир для фанатов, желающих быстро пройти игровые уровни.

Дарья Светозарова

Роджерс стал лучшим в играх Donkey Kong на Atari 2600 и Centipede на Atari 5200. Помимо этого, геймер смог установить рекорд в симуляторе драг-рейсинга Dragster. Его результат – 5,51 секунды. Рекорд зафиксировали В 1980 году. Это и побудило компанию начать расследование.В связи с тем, что эту планку никто так и не преодолел, рекорд попал в Книгу рекордов Гиннеса как достижение, которое не удалось повторить и превзойти в течение долгого времени. Целых 35 лет рекорд держался непобитым. Однако впоследствии выяснилось, что игрок смоошенничал во время прохождения уровня. Он модифицировал контент таким образом, что смог пройти игру с нарушением правил. Игра была создана таким образом, что прохождение с такой скоростью физически невозможно. Теперь рекорд обнулили. Все достижения геймера на сегодняшний день признали недействительными, а его самого назвали мошенником.