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| | Сырое куриное мясо использовали при создании гулей в Fallout 3

Сырое куриное мясо использовали при создании гулей в Fallout 3

Сегодня, 07:40
Джон Лоуб, художник Fallout 3, раскрыл секрет устрашающего внешнего вида гулей. Оказывается, при их создании он использовал снимки сырой курятины.

Сырое куриное мясо использовали при создании гулей в Fallout 3

 

Джон Лоуб, один из художников, работавших над созданием Fallout 3, рассказал о некоторых тонкостях разработки игры. Мужчина поведал о диких гулях – существах, потерявших способность мыслить и говорить членораздельно из-за разрушения структуры мозга. Радиация разрушила тела данных существ, превратив их в разлагающихся трупов, поэтому художник пытался сделать их внешний вид максимально устрашающим. Джон Лоуб задумал для этих существ определенный тон кожи, для чего ему пришлось немного отредактировать изначальное изображение. Противный полупрозрачный вид гулей появился благодаря сырой курятине. Джон Лоуб использовал для этого реальные фото куриного мяса.

Fallout 3 вышла еще 10 лет назад. Она доступна на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.
Виктория Озерова
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