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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Назван ТОП-5 лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

Назван ТОП-5 лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

Сегодня, 13:43
Смартфоны компании Sony являются одними из лучших устройств, которые работают на операционной системе Android. Эксперты рассказали, какие модели смартфонов являются лучшими для покупки в 2018 году.

Назван ТОП-5 лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

 

На первом месте идет смартфон Sony Xperia XZ1, который поступил в продажу в декабре 2017 года. Аппарат имеет металлический корпус и хороший дизайн. Покупка смартфона обойдется в почти в 700 долларов. Далее идет аппарат Sony Xperia XZ1 Compact за 566 долларов США. Третье место занимает мобильное устройство Sony Xperia XZ Premium с зеркальным дизайном. Его покупка обойдется почти в 800 долларов.

Далее идет смартфон Sony Xperia XZ за 600 долларов. Замыкает рейтинг лучших смартфонов линии Sony Xperia бюджетный вариант Sony Xperia XA1, стоимость которого равна 299 долларов.
Светлана Славянская
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