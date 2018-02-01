Назван ТОП-5 лучших смартфонов Sony Xperia в 2018 году

Смартфоны компании Sony являются одними из лучших устройств, которые работают на операционной системе Android. Эксперты рассказали, какие модели смартфонов являются лучшими для покупки в 2018 году.

Светлана Славянская

На первом месте идет смартфон Sony Xperia XZ1, который поступил в продажу в декабре 2017 года. Аппарат имеет металлический корпус и хороший дизайн. Покупка смартфона обойдется в почти в 700 долларов. Далее идет аппарат Sony Xperia XZ1 Compact за 566 долларов США. Третье место занимает мобильное устройство Sony Xperia XZ Premium с зеркальным дизайном. Его покупка обойдется почти в 800 долларов.Далее идет смартфон Sony Xperia XZ за 600 долларов. Замыкает рейтинг лучших смартфонов линии Sony Xperia бюджетный вариант Sony Xperia XA1, стоимость которого равна 299 долларов.