«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Илон Маск сумел распродать все свои огнемёты за неделю

Илон Маск сумел распродать все свои огнемёты за неделю

Сегодня, 13:45
Всемирно известный бизнесмен Илон Маск, владеющий компаниями Tesla, а также SpaceX, сумел распродать все 20 тысяч экземпляров огнемётов собственного производства. Новинку от миллиардера раскупили покупатели со всего мира по цене 500 долларов.

Илон Маск сумел распродать все свои огнемёты за неделю

 

Заметим, ранее Илон Маск рассказал о проекте создания самого безопасного в мире огнемёта, который, по его словам, стал бы весьма полезным инструментом в борьбе за выживание при зомбиапокалипсисе. Многие скептики высмеяли идею бизнесмена, посчитав это очередным проектом, который будет заброшен ещё на стадии разработки. Однако, мировая общественность вскоре была весьма удивлена, когда огнемёты Илона маска действительно поступили в продажу. Заметим, что 20 тысяч устройств было распродано всего за неделю.

Илон Маск сумел распродать все свои огнемёты за неделю

 

Напомним, Илон также предлагал всем поклонникам его продукции приобрести фирменный огнетушитель. Заметим, Маск ранее опубликовал видео, на котором заметно, что пламя, вырывающееся из ствола огнемёта, не распространяется дальше 30 сантиметров.
Александр Вест
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