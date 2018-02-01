Илон Маск сумел распродать все свои огнемёты за неделю

Всемирно известный бизнесмен Илон Маск, владеющий компаниями Tesla, а также SpaceX, сумел распродать все 20 тысяч экземпляров огнемётов собственного производства. Новинку от миллиардера раскупили покупатели со всего мира по цене 500 долларов.

Заметим, ранее Илон Маск рассказал о проекте создания самого безопасного в мире огнемёта, который, по его словам, стал бы весьма полезным инструментом в борьбе за выживание при зомбиапокалипсисе. Многие скептики высмеяли идею бизнесмена, посчитав это очередным проектом, который будет заброшен ещё на стадии разработки. Однако, мировая общественность вскоре была весьма удивлена, когда огнемёты Илона маска действительно поступили в продажу. Заметим, что 20 тысяч устройств было распродано всего за неделю.

Александр Вест

Напомним, Илон также предлагал всем поклонникам его продукции приобрести фирменный огнетушитель. Заметим, Маск ранее опубликовал видео, на котором заметно, что пламя, вырывающееся из ствола огнемёта, не распространяется дальше 30 сантиметров.