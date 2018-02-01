Lenovo вскоре выпустит бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 330

Руководство китайской компании Lenovo готовится к официальному представлению своего нового ноутбука-трансформера, получившего название Yoga 330. Новая модель ноутбука займёт бюджетный сегмент рынка.

Александр Вест

На официальном сайте Lenovo ноутбук Yoga 330 уже добавлен в официальный перечень товаров компании. Согласно опубликованным характеристикам, новая модель ноутбука-трансформера обзаведётся дисплеем с диагональю 11,6 дюймов, который сможет вращаться на 360 градусов, превращая устройство в удобный планшет для работы, или развлечений в любом положении. Также известно, что ноутбук снабдят восемью гигабайтами оперативной памяти, а вес новинки не превысит и 1,2 килограмма.«Сердцем» Yoga 330 стал процессор от именитого бренда Intel модели Gemini Lake. Кроме того, девайс может похвастаться наличием таких выходов как: USB 3.0 Type-A, слотом для карт памяти типа Micro SD, а также разъёмами HDMI и USB 3.0 Type-C. В данный момент ещё неизвестна официально заявленная цена на устройство, однако, эксперты полагают, что рекомендуемый ценник не должен превысить 500 долларов.