Бюджетный смартфон LEAGOO S9 станет главным конкурентом iPhone

Молодая китайская компания обещает представить новый бюджетный смартфон LEAGOO S9 уже во втором полугодии. Гаджет при довольно низкой цене будет оснащен многими полезными функциями, поэтому сможет конкурировать с таким гигантом технологий как iPhone. Отмечается, что аппарат будет оснащен уникальным безрамочным дисплеем без «брови», как у iPhone, поскольку камера, динамик и кнопка включения будут размещаться на боковой панели. Там же разместится и сенсорная зона для регулировки громкости и яркости экрана. На задней панели расположится двойная камера в 24 Мп, а также светодиодная подсветка с датчиком света.
Презентация гаджета запланирована на начало лето текущего года. Ожидается, что версия с памятью в 256 Мб получит ценник в 720 долларов.