Apple разрешит запускать приложения для iPhone и iPad на Mac OS

Представители компании Apple планируют уже до конца текущего года предоставить возможность для запуска на компьютерах Mac приложений, которые были написаны для смартфонов iPhone, а также планшетов iPad. Информацию об этом сообщили практически одновременно два влиятельных ресурса Bloomberg и Axios, потому вероятнее всего, информация действительно соответствует правде.

Оба источника также отмечают, что запуск подобного рода «комбинированных» приложений пока что все также остается в планах на 2018 год, несмотря на то, что Apple признавались уже в том, что не планируют каких-либо изменений в iOS вплоть до 2019 года. Также стало известно, что старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги объявил о том, что соответствующие курсы развития были объявлены в ходе собрания персонала в штаб-квартире компании.

Стоит также добавить, что ранее стало известно о ранее неизвестных функциях часов Apple Watch. В том числе следует назвать функцию Force Watch, которая отвечает за силу нажатия дисплея.

Николай Офицеров