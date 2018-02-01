Apple разрешит запускать приложения для iPhone и iPad на Mac OS

Apple разрешит запускать приложения для iPhone и iPad на Mac OSСегодня, 12:20
Представители корпорации Apple заявили о создании платформы, которая объединит приложения для iPhone, iPad и Mac. Анонс предположительно состоится летом
Корпорация Apple опубликовала перечень лучших приложений уходящего 2015 года. Стоит отметить, что в списке присутствуют только те программы, которые
Компания Apple совместно с IBM решили заняться разработкой бизнес-приложений для iPad и iPhone. Также они планируют подготовить новый сервис AppleCare.