Из Солнца и ветра впервые добыли больше энергии, чем из угля

В Европе в первый раз из возобновленных источников намного больше раздобыли электроэнергии, чем с угольных электростанций.

Пелагея Лебединская

Эксперты доказали, что в прошедшем году в Европе ветряные генераторы и солнечные батареи дали 679 тераватт мощности электроэнергии, как одновременно с этим угольные электростанции выделили на 10 тераватт меньше. Это и приводит к выводу, что солнечные батареи и ветряные генераторы выгоднее в эксплуатации, чем угольные электростанции. Также ученые утверждают, что и в техническом обслуживании возобновленные источники намного легче и совершеннее чем электростанции.Ранее ученые Великобритании вынесли предложение окружить в космосе Солнце аккумулирующими энергию спутниками, дабы с их помощью избежать энергетического дефицита на Земле.