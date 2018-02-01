Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | Из Солнца и ветра впервые добыли больше энергии, чем из угля

Из Солнца и ветра впервые добыли больше энергии, чем из угля

Вчера, 21:40
В Европе в первый раз из возобновленных источников намного больше раздобыли электроэнергии, чем с угольных электростанций.

Из Солнца и ветра впервые добыли больше энергии, чем из угля

 

Эксперты доказали, что в прошедшем году в Европе ветряные генераторы и солнечные батареи дали 679 тераватт мощности электроэнергии, как одновременно с этим угольные электростанции выделили на 10 тераватт меньше. Это и приводит к выводу, что солнечные батареи и ветряные генераторы выгоднее в эксплуатации, чем угольные электростанции. Также ученые утверждают, что и в техническом обслуживании возобновленные источники намного легче и совершеннее чем электростанции.

Ранее ученые Великобритании вынесли предложение окружить в космосе Солнце аккумулирующими энергию спутниками, дабы с их помощью избежать энергетического дефицита на Земле.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Британии прошел первый за 135 лет день без угольных электростанций
В Британии прошел первый за 135 лет день без угольных электростанций

В Великобритании 21 апреля прошел первый за 135 лет день без использования угля для генерации электроэнергии. Об этом информирует издание BBC, ссылаясь на

Ученые: Угольные электростанции опасны для окружающей среды
Ученые: Угольные электростанции опасны для окружающей среды

Угольные электростанции опасны для окружающей среды. Об этом проинформировали ученые из США.

В 2016 году Россия начнет переходить на солнечные батареи
В 2016 году Россия начнет переходить на солнечные батареи

Следующий 2016 год ознаменуется для россиян началом перехода на новый источник электроэнергии. Угольные и атомные электростанции начнут постепенно вытесняться

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости