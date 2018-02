AnTuTu обнародовал список лучших смартфонов 2017 года

Разработчики AnTuTu, популярнейшей программы для оценки производительности мобильных устройств, опубликовали список, в который вошли самые лучшие смартфоны, представленные в 2017 году. Рейтинг был составлен с учётом оценок, которые оставляли сами пользователи.

Александр Вест

Так как господствующее место на рынке занимают смартфоны с операционными системами iOS и Android, эксперты решили разделить данный список на две категории. Среди смартфонов, на которых с завода установлена ОС Android, самым лучшим прошлогодним гаджетом был признан OnePlus 5 от компании HTC. Сразу за ним на вторую строчку данного рейтинга пользователи поместили OnePlus 3. В тройку лучших также вошёл и гаджет Meizu Pro 6 Plus, поразивший пользователей своей функциональностью.Среди гаджетов на платформе iOS уверенное лидерство одержал iPhone 6 Plus, сразу за которым расположился iPhone SE. Третью строчку в рейтинге подобных устройств занял смартфон iPhone 8 Plus. Заметим, что флагманские устройства от компаний Samsung и Apple не сумели попасть в десятку лучших.