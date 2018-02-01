Эксперты рассказали о скрытых функциях Apple Watch

Самой главной особенностью гаджета Apple Watch является сверхчувствительный дисплей Force Touch, который реагирует на силу нажатия. Эксперты назвали скрытые функции Apple Watch, о которых многие даже не догадывались.

Светлана Славянская

Нередко Apple Watch засоряется различными сообщениями, однако не все владельцы гаджета знают, что можно удались одновременно все оповещения. Для этого нужно нажать на экран и удалить сразу все сообщения. Кроме того, на «умных» часах можно создавать собственные циферблаты, путем установки нового фото на устройство.Также не все знают, что через Apple Watch можно писать и отправлять СМС-сообщения. Для этого также следует нажать Force Touch и выбрать функцию «Новое сообщение». Таким же методом можно отправит другу свое местоположение, использовав геолокацию.