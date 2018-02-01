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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Эксперты рассказали о скрытых функциях Apple Watch

Эксперты рассказали о скрытых функциях Apple Watch

Сегодня, 10:52
Самой главной особенностью гаджета Apple Watch является сверхчувствительный дисплей Force Touch, который реагирует на силу нажатия. Эксперты назвали скрытые функции Apple Watch, о которых многие даже не догадывались.

Эксперты рассказали о скрытых функциях Apple Watch

 

Нередко Apple Watch засоряется различными сообщениями, однако не все владельцы гаджета знают, что можно удались одновременно все оповещения. Для этого нужно нажать на экран и удалить сразу все сообщения. Кроме того, на «умных» часах можно создавать собственные циферблаты, путем установки нового фото на устройство.

Также не все знают, что через Apple Watch можно писать и отправлять СМС-сообщения. Для этого также следует нажать Force Touch и выбрать функцию «Новое сообщение». Таким же методом можно отправит другу свое местоположение, использовав геолокацию.
Светлана Славянская
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