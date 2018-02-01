Эксперты рассказали о скрытых функциях Apple Watch

Нередко Apple Watch засоряется различными сообщениями, однако не все владельцы гаджета знают, что можно удались одновременно все оповещения. Для этого нужно нажать на экран и удалить сразу все сообщения. Кроме того, на «умных» часах можно создавать собственные циферблаты, путем установки нового фото на устройство.
Также не все знают, что через Apple Watch можно писать и отправлять СМС-сообщения. Для этого также следует нажать Force Touch и выбрать функцию «Новое сообщение». Таким же методом можно отправит другу свое местоположение, использовав геолокацию.