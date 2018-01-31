Россияне атаковали геймдизайнера из Японии и объявили его гением

Легендарный японский сценарист, геймдизайнер и продюсер компьютерных игр Хидэо Кодзима менее суток назад завел профиль в Instagram, но уже был атакован русскоязычными комментаторами. В сотнях комментариев на русском языке поклонники творчества Кодзимы сообщают, что он гений.

С момента создания профиля в Instagram знаменитым японским сценаристом, дизайнером и продюсером компьютерных игр Хидэо Кодзимой прошло менее одних суток, но под его постами уже набрались сотни комментарием на русском языке. Фанаты легендарного творца игр буквально атаковали его однотипными признаниями, сообщающими о том, что он гений.Создатель Metal Gear, а также Policenauts и Snatcher пока воздерживается от высказываний насчет обилия русскоязычных комментариев.За непродолжительное время фраза «Кодзима – гений» успела приобрести статус мема. Это не удивительно, ведь разработчик известен своим оригинальным подходом к работе, обеспечивающим успех практически каждому его продукту.