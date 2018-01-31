Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Россияне атаковали геймдизайнера из Японии и объявили его гением

Россияне атаковали геймдизайнера из Японии и объявили его гением

Вчера, 23:07
Легендарный японский сценарист, геймдизайнер и продюсер компьютерных игр Хидэо Кодзима менее суток назад завел профиль в Instagram, но уже был атакован русскоязычными комментаторами. В сотнях комментариев на русском языке поклонники творчества Кодзимы сообщают, что он гений.

Россияне атаковали геймдизайнера из Японии и объявили его гением

 

С момента создания профиля в Instagram знаменитым японским сценаристом, дизайнером и продюсером компьютерных игр Хидэо Кодзимой прошло менее одних суток, но под его постами уже набрались сотни комментарием на русском языке. Фанаты легендарного творца игр буквально атаковали его однотипными признаниями, сообщающими о том, что он гений.

Создатель Metal Gear, а также Policenauts и Snatcher пока воздерживается от высказываний насчет обилия русскоязычных комментариев.

За непродолжительное время фраза «Кодзима – гений» успела приобрести статус мема. Это не удивительно, ведь разработчик известен своим оригинальным подходом к работе, обеспечивающим успех практически каждому его продукту.
Новости по теме
Хидэо Кодзима рассказал о процессе создания Death Standing
Хидэо Кодзима рассказал о процессе создания Death Standing

Хидэо Кодзима – руководитель студии Kojima Productions, рассказал о процессе создания Death Standing. Он общался с представителями средств массовой информации

Хидэо Кодзима рассказал о причинах выбора сотрудничества с Sony
Хидэо Кодзима рассказал о причинах выбора сотрудничества с Sony

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал о причинах сотрудничества с известной компанией Sony. Совместно они будут работать над продолжением игры Death

Алексей Пушков прокомментировал «гений украинцев»
Алексей Пушков прокомментировал «гений украинцев»

Алексей Пушков, депутат Госдумы, не оставил без комментариев высказывание Петра Порошенко, главы Украины, о том, что «украинский гений» внес изменения во

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости