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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Создатели игр выпустят новый гоночный боевик с захватывающими схватками

Создатели игр выпустят новый гоночный боевик с захватывающими схватками

Вчера, 21:34
Очередной гоночный боевик в мире видеоигр выпустит студия Codemasters. Новинка получит название Onrush.

Создатели игр выпустят новый гоночный боевик с захватывающими схватками

 

Компания готовится презентовать игру, которая посвящается гонкам по бездорожью. Игроки, кроме одиночной кампании, получат возможность соревноваться в динамичных гоночных баталиях в режимах, рассчитанных на группы из 2-12 геймеров. Стоит отметить, что над проектом трудятся бывшие работники компании Evolution Studios, ранее выпустившей такие гоночные проекты, как Driveclub и Motorstorm.

Сейчас поклонники могут сделать предварительный заказ на игру. Разработчики предлагают своим клиентам такие бонусы: особенный дизайн жетона, несколько черно-золотых автомобилей и две надгробные плиты. Onrush появится на рынке в начале лета на платформах Xbox One PlayStation 4.
Никита Готский
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