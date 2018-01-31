Создатели игр выпустят новый гоночный боевик с захватывающими схватками

Очередной гоночный боевик в мире видеоигр выпустит студия Codemasters. Новинка получит название Onrush.

Никита Готский

Компания готовится презентовать игру, которая посвящается гонкам по бездорожью. Игроки, кроме одиночной кампании, получат возможность соревноваться в динамичных гоночных баталиях в режимах, рассчитанных на группы из 2-12 геймеров. Стоит отметить, что над проектом трудятся бывшие работники компании Evolution Studios, ранее выпустившей такие гоночные проекты, как Driveclub и Motorstorm.Сейчас поклонники могут сделать предварительный заказ на игру. Разработчики предлагают своим клиентам такие бонусы: особенный дизайн жетона, несколько черно-золотых автомобилей и две надгробные плиты. Onrush появится на рынке в начале лета на платформах Xbox One PlayStation 4.