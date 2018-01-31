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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Epic Games предоставит презенты поклонникам Fortnite

Epic Games предоставит презенты поклонникам Fortnite

Вчера, 21:15
Компания Epic Games решила извиниться перед клиентами за недавние проблемы с игрой Fortnite. Сообщается, что на прошлой неделе сервер сначала полностью выключился на 14 часов, а после его активации юзеры очень долго не могли играть вместе с друзьями-геймерами.

Epic Games предоставит презенты поклонникам Fortnite

 

На сегодняшний день разработчики сумели устранить все неисправности. В качестве извинения компания намерена предоставить фанатам подарки.

Изначально обновление Fortnite 2.3.0 не понравилось геймерам. Его установку сопровождали «33 несчастья». Сам контент оказался проблемным, а тут еще серверы падали на надцать часов кряду. Самое длительное отключение длилось больше 16 часов.

Теперь производители готовы искупить свою вину перед игроками: они раздадут поклонникам Battle Royale по двадцать «боевых звезд», которые повышают уровень Battle Pass и открывают доступ к разным полезным бонусам.

На приятные сюрпризы могут рассчитывать и почитатели режима Save the World: им подарят по 1600 единиц Seasonal Gold. На эти игровые деньги геймеры смогут приобрести временные предметы в Event Store. Подарки станут доступны сразу после установки очередного патча Fortnite, выход которого запланирован на ближайшие дни.
Дарья Светозарова
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