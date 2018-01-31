Epic Games предоставит презенты поклонникам Fortnite

Компания Epic Games решила извиниться перед клиентами за недавние проблемы с игрой Fortnite. Сообщается, что на прошлой неделе сервер сначала полностью выключился на 14 часов, а после его активации юзеры очень долго не могли играть вместе с друзьями-геймерами.

Дарья Светозарова

На сегодняшний день разработчики сумели устранить все неисправности. В качестве извинения компания намерена предоставить фанатам подарки.Изначально обновление Fortnite 2.3.0 не понравилось геймерам. Его установку сопровождали «33 несчастья». Сам контент оказался проблемным, а тут еще серверы падали на надцать часов кряду. Самое длительное отключение длилось больше 16 часов.Теперь производители готовы искупить свою вину перед игроками: они раздадут поклонникам Battle Royale по двадцать «боевых звезд», которые повышают уровень Battle Pass и открывают доступ к разным полезным бонусам.На приятные сюрпризы могут рассчитывать и почитатели режима Save the World: им подарят по 1600 единиц Seasonal Gold. На эти игровые деньги геймеры смогут приобрести временные предметы в Event Store. Подарки станут доступны сразу после установки очередного патча Fortnite, выход которого запланирован на ближайшие дни.