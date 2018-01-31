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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Blizzard проведет розыгрыш 3000 комплектов карт в Hearthstone

Blizzard проведет розыгрыш 3000 комплектов карт в Hearthstone

Вчера, 20:38
Компанией Blizzard будет проведён розыгрыш 3000 комплектов игровых карт в честь завершения года Мамонта в Hearthstone. Чтобы принять участие в розыгрыше «Поход за комплектами»», игроки должны будут выполнять специальные ежедневные задания.

Blizzard проведет розыгрыш 3000 комплектов карт в Hearthstone

 

Компания Blizzard сообщила о будущем розыгрыше 3000 комплектов карт в Hearthstone в связи с завершением года Мамонта. Розыгрыш получил название «Поход за комплектами», и для участия в нем нужно с 1 по 14 февраля текущего года игрокам выполнять особые ежедневные задания.

Разработчики сообщают о том, что кто-то из участников розыгрыша может выиграть суперприз – комплект карт, а также подарочный набор с фирменной символикой от Hearthstone и шлем Короля-лича.

Hearthstone – онлайн-игра модели free-to-play, в основу которой легла вселенная Warcraft. Целью игры является сбор коллекции карт, с помощью которых возможно проведение матчей с другими пользователями. Hearthstone получила высокую оценку критиков за простоту и понятность игровых правил, вариативность процесса игры, сеттинг мира, а также за аудио- и визуальную пропаботку.
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