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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Вышел новый смартфон Sony Xperia Compact

Вышел новый смартфон Sony Xperia Compact

Вчера, 17:15
В США вышел новый смартфон Sony Xperia Compact, который уже прошел сертификацию в Федеральной комиссии и скоро появиться в мировой продаже.

Вышел новый смартфон Sony Xperia Compact

 

Из слов разработчиков новой модели смартфона Sony Xperia Compact стало известно, что эта модель будет относиться к ряду дорогих смартфонов. Какая будет его цена на мировом рынке, еще никто не придает огласки. Известно только, что телефон будет намного технологичнее и совершеннее, чем его предшественники. Его дисплей составит 5 дюймов по диагонали. Размер всего смартфона 135,425х64,63 мм. Разъем для SIM-карты находится на левом боку смартфона, доставать ее можно будет без каких либо приспособлений.

Отметим, что дата выхода новой модели смартфона Sony Xperia Compact в продаже разработчики точно не оглашают, лишь известно, что планируют на весну этого года.
Пелагея Лебединская
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