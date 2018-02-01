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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Alexa от Amazon научилась отправлять SMS другим абонентам

Alexa от Amazon научилась отправлять SMS другим абонентам

Сегодня, 01:30
Представители Amazon рассказали о том, что их голосовой помощник Alexa теперь может заниматься отправкой SMS-сообщений, используя исключительно голосовые команды. Представители Mashable утверждают, что Amazon выпустили обновление, которое позволит производить описанные функции.
 

Alexa от Amazon научилась отправлять SMS другим абонентам

 

Согласно имеющейся информации для того, чтобы отправить SMS через обновленную версию Alexa потребуется любой существующий Android-смартфон, а также умная колонка Eho Dot. Главным условием является возможность их синхронизации. Чтобы отправить сообщение на другое устройство, необходимо дать помощнику голосовую команду «Отправить SMS» после чего обязательно необходимо назвать имя контакта.
 
Каждое сообщение, которое будет доставлено абоненту, будет содержать не только текст, но также и продиктованную пользователем запись. В новой функции, однако, встречаются и некоторые недоработки. В частности, известно, что Alexa пока не научилась писать в групповые чаты и службы спасения.

Николай Офицеров
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