В России вышел Archos Diamond Omega с четырьмя камерами

Известная французская компания Archos, специализирующаяся на выпуске передовых мобильных устройств, официально представила в России свой новый флагман Diamond Omega, имеющий на борту целых четыре камеры.

Александр Вест

Стоит отметить, что флагманское устройство получила дисплей с диагональю 5,7 дюйма с весьма необычным разрешением 2040:1080 (Full HD+), а «сердцем» смартфона стал высокопроизводительный процессор от именитой компании Qualcomm модели Snapdragon 835. Основной особенностью данного флагмана является наличие сразу четырёх камер: две основные с разрешением 12 и 23 мегапикселя, а также две фронтальные камеры по 5 мегапикселей. Также стоит отметить, что для обеспечения высокой многозадачности на борту Diamond Omega установлены 8 гигабайт оперативной памяти.Отметим, что данный смартфон также оснастили дактилоскопическим сенсором и 128 гигабайтами встроенной памяти, а аккумулятор устройства имеет ёмкость в 3200 мАч. Добавим, что рекомендуемая цена на данный смартфон в России составляет 45,5 тысяч рублей.