Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В России вышел Archos Diamond Omega с четырьмя камерами

В России вышел Archos Diamond Omega с четырьмя камерами

Сегодня, 14:58
Известная французская компания Archos, специализирующаяся на выпуске передовых мобильных устройств, официально представила в России свой новый флагман Diamond Omega, имеющий на борту целых четыре камеры.

В России вышел Archos Diamond Omega с четырьмя камерами

 

Стоит отметить, что флагманское устройство получила дисплей с диагональю 5,7 дюйма с весьма необычным разрешением 2040:1080 (Full HD+), а «сердцем» смартфона стал высокопроизводительный процессор от именитой компании Qualcomm модели Snapdragon 835. Основной особенностью данного флагмана является наличие сразу четырёх камер: две основные с разрешением 12 и 23 мегапикселя, а также две фронтальные камеры по 5 мегапикселей. Также стоит отметить, что для обеспечения высокой многозадачности на борту Diamond Omega установлены 8 гигабайт оперативной памяти.

Отметим, что данный смартфон также оснастили дактилоскопическим сенсором и 128 гигабайтами встроенной памяти, а аккумулятор устройства имеет ёмкость в 3200 мАч. Добавим, что рекомендуемая цена на данный смартфон в России составляет 45,5 тысяч рублей.
Александр Вест
Новости по теме
Смартфон Archos из серии Core оказался дешевле 100 евро
Смартфон Archos из серии Core оказался дешевле 100 евро

Смартфон Archos из серии Core представлен к грядущей выставке IFA 2017. Сообщается, что девайс будет стоить менее 100 евро, но при этом, благодаря

В России появились французские смартфон и планшет от ARCHOS
В России появились французские смартфон и планшет от ARCHOS

ARCHOS, французская компания, привезла в Россию относительно недорогие новинки. Планшет 80 Oxygen и смартфон 55 Diamond Selfie уже можно купить у

Archos анонсировала смартфон Diamond 2 Plus с 4 ГБ RAM
Archos анонсировала смартфон Diamond 2 Plus с 4 ГБ RAM

Французский производитель Archos анонсировал новый смартфон Diamond 2 Plus с 4 гигабайтами оперативной памяти. Предполагается, что его стоимость составит 34000

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости