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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Пермском крае соорудили новотехнологическую бурильную установку

В Пермском крае соорудили новотехнологическую бурильную установку

Сегодня, 13:07
В Пермском крае специалисты разработали первую в России бурильную установку с очень высокой технологией. С ее помощи горнорабочие смогут бурить скважины глубиной в 50 метров в шахтах опасных по метану.

В Пермском крае соорудили новотехнологическую бурильную установку

 

Эксперты Пермского научного института создали бурильную установку, которая является первой в России по высоте новотехнологий. Эта установка предназначена для подземных работ в шахтах, которые опасные метановым газом. Агрегат сможет бурить скважины глубиной в 50 метров. Работает установка, как на дизельном топливе, так и от подземной сети в шахтах. В данный момент специалисты разработали бурильную только в одном экземпляре и сейчас проводят на ней испытательные работы. В дальнейшем планируется запустить в производство эти агрегаты, и предоставить их на все горнодобывающие предприятия.

Отметим, что специалисты Пермского научно-технологического института утверждают, что похожей по технологии установки еще нигде не было, даже и в зарубежных странах.
Пелагея Лебединская
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