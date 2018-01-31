В Пермском крае соорудили новотехнологическую бурильную установку

В Пермском крае специалисты разработали первую в России бурильную установку с очень высокой технологией. С ее помощи горнорабочие смогут бурить скважины глубиной в 50 метров в шахтах опасных по метану.

Пелагея Лебединская

Эксперты Пермского научного института создали бурильную установку, которая является первой в России по высоте новотехнологий. Эта установка предназначена для подземных работ в шахтах, которые опасные метановым газом. Агрегат сможет бурить скважины глубиной в 50 метров. Работает установка, как на дизельном топливе, так и от подземной сети в шахтах. В данный момент специалисты разработали бурильную только в одном экземпляре и сейчас проводят на ней испытательные работы. В дальнейшем планируется запустить в производство эти агрегаты, и предоставить их на все горнодобывающие предприятия.Отметим, что специалисты Пермского научно-технологического института утверждают, что похожей по технологии установки еще нигде не было, даже и в зарубежных странах.