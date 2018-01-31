Аналитики назвали самое худшее время для покупки смартфона

Американские эксперты назвали самое худшее время для покупки нового смартфона. Это поможет не только сэкономить на покупке, но и выбрать благодаря отзывам более качественную модель, не поддаваясь на маркетинговые уловки.

Светлана Славянская

По словам аналитиков, начало года - самое худшее время для покупки нового смартфона. Эксперты настойчиво говорят о том, что не стоит поддаваться желанию приобрести смартфон именно в это время, тем более не нужно покупать устройство по предварительному заказу. В первую очередь важно изучить рынок, а большинство смартфонов новых моделей поступят в продажу в средине года.Также важно изучить отзывы других покупателей на конкретные смартфоны, это поможет узнать в всех преимуществах, и главное недостатках гаджета. По этой причине аналитики рекомендуют отложить покупку смартфона в начале года.