Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Аналитики назвали самое худшее время для покупки смартфона

Аналитики назвали самое худшее время для покупки смартфона

Сегодня, 12:11
Американские эксперты назвали самое худшее время для покупки нового смартфона. Это поможет не только сэкономить на покупке, но и выбрать благодаря отзывам более качественную модель, не поддаваясь на маркетинговые уловки.

Аналитики назвали самое худшее время для покупки смартфона

 

По словам аналитиков, начало года - самое худшее время для покупки нового смартфона. Эксперты настойчиво говорят о том, что не стоит поддаваться желанию приобрести смартфон именно в это время, тем более не нужно покупать устройство по предварительному заказу. В первую очередь важно изучить рынок, а большинство смартфонов новых моделей поступят в продажу в средине года.

Также важно изучить отзывы других покупателей на конкретные смартфоны, это поможет узнать в всех преимуществах, и главное недостатках гаджета. По этой причине аналитики рекомендуют отложить покупку смартфона в начале года.
Светлана Славянская
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